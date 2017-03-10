مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية لشركة تركية خاصة بمدينة إسطنبول

لقي خمسة أشخاص مصرعهم في تحطم مروحية تابعة لشركة تركية خاصة على الجانب الأوروبي من مدينة "اسطنبول" التركية اليوم الجمعة وفقا لاولى المعلومات .

وصرح والي إسطنبول واصب شاهين بأن الطائرة حلقت من مطار "أتاتورك" وسقطت في منطقة "بيوك جكمجه" بعد دقائق لأسباب لاتزال مجهولة.. مشيرا الى أن أعمال إزالة حطام الطائرة وإعادة فتح الطريق مستمرة حتى الآن.

كما صرح رئيس فرع حزب"العدالة والتنمية"الحاكم في المنطقة التي سقطت فيها المروحية إلكر غوربوز بأن فرق الانقاذ عثرت على خمس جثث لكن المروحية كان على متنها سبعة أشخاص وقت تحليقها.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" التركية أن المروحية من طراز سيكورسكي" وكانت متجهة إلى ولاية "بيلاجيك" شمال غربي البلاد..مضيفة أن سبعة أشخاص بينهم أجانب كانوا على متن المروحية بالإضافة إلى طيارين اثنين.

وقالت إن فرق الإطفاء وإدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" والشرطة تواصل البحث عن قتلى أو جرحى في المنطقة التي سقطت فيها المروحية.(