وزارة التربية الوطنية تذكر برزنامة امتحانات 2017

أكدت وزارة التربية الوطنية على موقعها الالكتروني أن التواريخ الأصلية لإجراء امتحانات سنة 2017 تبقى بدون تغيير بالنسبة لأطوار

التعليم الثلاثة (الابتدائي والمتوسط والثانوي).

وأوضحت الوزارة أن امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي سيتم يوم 28 مايو 2017 وامتحان شهادة التعليم المتوسط من 4 إلى 6 يونيو في حين سيجري امتحان البكالوريا من 11 إلى 15 يونيو 2017.