حريق مهول في مصنع لمواد التنظيف بالكاليتوس دون تسجيل ضحايا

شب حريق مهول اليوم الجمعة في حدود الساعة 13 سا و35 دقيقة بمصنع خاص بمواد التنظيف بالمنطقة الصناعية بالكاليتوس دون تسجيل أي ضحية، حسبما كشف عنه الملازم خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر.

وأوضح السيد بن خلف الله في تصريح لواج أن مصنع خاص بتصنيع مواد التنضيف يحمل علامة "ناصح" يقع بالمنطقة الصناعية بالكاليتوس تعرض لحريق ضخم في حدود الساعة 13 سا و 35 د اليوم الجمعة حيث إشتعلت النيران في براميل ضخمة تحتوي المادة الأولية لصناعة مواد التنظيف دون تسجيل أي ضحايا.

وتبقى أسباب الحريق مجهولة في إنتظار ما ستسفر عنه نتائج حريات مصالح الأمن لمعرفة أسباب الحريق الذي أثار هلع السكان حسب ذات المصدر الذي أشار الى أن مصالح الحماية المدنية تدخلت من خلال تسخير 10 شاحنات إطفاء مجهزة و سيارتي اسعاف تحسبا لأي طارئ.