تقديم مشروع الطاقة الشمسية الكبير للجزائر بواشنطن

قدمت شركة هندسة الكهرباء و الغاز التابعة لمجمع سونلغاز بواشنطن مشروع الطاقة الشمسية الضوئية للجزائر بقدرة 4.050 ميغاواط خلال منتدى دولي كرس لتطوير الاستثمار في قطاع الطاقة بافريقيا.

شكل منتدى "قمة الطاقة الافريقية" التي تعرف مشاركة نحو 400 مستثمر يبحثون عن فرص في قطاع الطاقة الافريقي فرصة ملائمة لعرض كبرى محاور هذا المشروع الطموح الذي تعتزم الجزائر اطلاقه قريبا.

و عرض المشروع من قبل منظمي المنتدى كأحد أهم المشاريع في افريقيا الكفيل بالمساهمة في تحويل الطاقة بالقارة حيث يستمر البحث عن الطاقات المتجددة بالنظر إلى انخفاض تكاليف هذه الصناعة.

و مثلت شركة هندسة الكهرباء و الغاز خلال هذا اللقاء الذي تمحور حول الطابع الربحي لكبرى المشاريع الطاقوية في افريقيا من قبل الرئيس المدير العام محمد ركاب رفقة سفير الجزائر بواشنطن مجيد بوقرة و مديرة التنمية و وسائل الانتاج وداد حمرور.

و شهدت الطبعة الثالثة للمنتدى مشاركة ممثلين عن عدة بنوك ووكالات حكومية امريكية و عن البنك العالمي.

تتطلع الجزائر إلى توفير نحو 22.000 ميغاواط من الطاقة الخضراء في أفق 2040-2035 واطلاق عن قريب مناقصة للمستثمرين من أجل إنشاء مشروع كبير محطات الطاقة الشمسية الضوئية بقدرة 4.050 ميغاواط.

و سيقسم المشروع إلى أربع حصص بطاقة 1.350 ميغاواط لكل واحدة بالاضافة إلى بناء مصنع أو عدة مصانع لصناعة التجهيزات و معدات محطات الطاقة الشمسية لضوئية حسب السيدة حمرور.

و بالنسبة لاطلاق المناقصة استكملت وزارة الطاقة مرسوم تنفيذي يحدد الشروط و الاجراءات الضرورية لارساء القواعد التشريعية و التنظيمية.

و أشارت إلى أنه "في المرحلة الحالية يوجد المرسوم في مرحلة النشر".

و أضافت أن المناقصة تضم فرعين هامين الطاقة و الصناعة التي تعتزم بشأنها وزارة الطاقة استحداث شركات بالأسهم لضمان تمويل مفاهيم الطاقة البيئية (EPC) و تشغيل محطات شمسية بالاضافة إلى انشاء و صيانة هذه المصانع.

و يتمثل الجزء الصناعي للمشروع في انشاء العديد من المؤسسات المختلطة المختصة في صناعة الوحدات الضوئية و غيرها من التجهيزات.

و أضافت السيدة حمرور أن المؤسسات المختلطة تعتزم ضمان خدمات تندرج في إطار سلسلة انتاج الكهرباء و تسويق المواد المصنعة.