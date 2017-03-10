في اليوم العالمي للمكتبات وزير الثقافة يدعو الى رقمنة المكتبة والحفاظ على المخطوطات

بمناسبة اليوم العالمي للمكتبات دعا وزير الثقافة عزالدين ميهوبي اليوم الجمعة الى رقمنه المكتبة والحفاظ على المخطوطات كما حث الوزير على توفير اكبر عدد من فضاءات المطالعة يضاف إلى المكتبات البلدية من اجل زرع روح المقروئية.

وأوضح الوزير في هذا الصدد"انه توجد أزيد من 650 مكتبة تديرها وزارة الثقافة من خلال مديريات الثقافة،فضلا عن وجود المكتبات الرئيسية بالإضافة إلى المكتبة الوطنية التي تسعى إلى عملية الرقمنة غير أن هذا الموضوع ألان يبقى شائكا ومعقدا".

ومن جهته أعلن مدير المكتبة الوطنية ياسر عرفات قانا عن التحضير لقانون أساسي لتطوير المكتبة وأكد في هذا الإطار"أن ميزانية المكتبة تقدر ب35 مليار سنتيمم إلا أنها تعاني في التأخر في تعميم الرقمنة".

والمكتبة الوطنية التي تفتقد إلى مهندسين مختصين في الرقمنة تستقبل يوميا إلفي طالب يصعب في اغلب الأحيان التكفل بهم.

ويضيف مدير المكتبة الوطنية في هذا الخصوص "أن المكتبة الوطنية متأخرة على الركب الحضاري الذي وصلت إليه المكتبات الوطنية في دول أخرى حيث أنها تشهد ضعفا ملحوظا في الاستجابة لطلبات الباحثين والدارسين كما أنها تفتقد إلى بعض الإطارات الكفأة لتسيير مثل هذه الملفات".

المصدر:الإذاعة الجزائرية