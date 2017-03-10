كأس الجزائر لكرة القدم- 2007 : "النهائي قد لا يجرى يوم الفاتح مايو"

10/03/2017 - 23:00

استبعد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم, محفوظ قرباج, اليوم الجمعة, إمكانية برمجة المباراة النهائية لكأس الجزائر لكرة القدم لصنف الأكابر يوم 1 مايو, مثلما جرت عليه العادة في السنوات الأخيرة.

وأوضح قرباج لواج قائلا :"استبعد فكرة برمجة هذا النهائي يوم 1 مايو خاصة وأن بعد ثلاثة أيام ستنظم الانتخابات التشريعية, كما لا ننسى بأن برمجة النهائي تبقى من اختصاص رئاسة الجمهورية. ربما سنقترح موعدا آخر لاجراء هذا النهائي".

و بلغت  النسخة ال 53 لكأس الجزائر  دورها الربع النهائي المبرمج ليومي 31 مارس  و 1 أبريل.

ويبقى حامل الكأس, مولودية الجزائر في السباق للدفاع عن لقبه حيث سيواجه في الدور المقبل شبيبة القبائل.

 

 

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