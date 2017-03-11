كأس الكاف : الكناري في مواجهة نجم الكونغو ظهيرة اليوم .. و المعنويات منخفضة !

تواجه شبيبة القبائل بعد ظهر هذا السبت نجم الكونغو نجم الكونغو (30: 15 سا، بالتوقيت المحلي )، بأمل استعادة البسمة، ولو أن المهمة ستكون معقدة بعدما كانوا قد وجدوا صعوبات كبيرة في تجاوز عقبة نادي بريويريس الليبيري المتواضع خلال الدور السابق.

و بمعنويات في الحضيض – يقول ملاحظون- أن الفريق الأكثر تتويجا بين الأندية الجزائرية على الصعيد القاري يمر بفترة حرجة جدا قد تنتهي بسقوطه إلى الرابطة الثانية إذا لم يتدارك الوضع قبل فوات الأوان.

وفي الصدد اعتبر لاعب الشبيبة سمير عيبود أن المباراة فرصة لإعادة الاعتبار للنادي بالارغم من الصعوبات التي يمر بها و قال في ميكروفون القناة الاولى" يتوجب علينا تحقيق نتيجة إيجابية لان المنافسة تستأنف بعد رمضان وبالتالي لدينا الوقتت الكافي للتحضير الجيد لهاو نتمنى أن نعيد للشبيبة أمجادها على الصعيد القاري".

وزادت الهزيمة الأخيرة للشبيبة في البطولة الوطنية بميدان مولودية بجاية (3-0)، في تأزيم وضعية ''الكناري'' الذين اضطروا لنقل تدريباتهم إلى العاصمة قبل التنقل إلى برازافيل لتجنب مزيد من ضغوط الأنصار الغاضبين حيث انهزموا بمونروفيا بثلاثية نظيفة قبل أن يقلبوا الموازين في لقاء العودة بتيزي وزو (4-0).

والأكيد أن منافس الشبيبة هذه المرة سيكون أثقل وزنا من منافسها السابق، ما يدعو للتكهن بمهمة معقدة للجزائريين سيما في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها من جميع الجوانب.

ورغم أن تركيز ''أسود جرجرة'' منصب بالدرجة الأولى على تحقيق البقاء في ساحة الكبار الجزائرية، إلا أن مدرب الفريق، مراد رحموني، الذي سيقود ''الكناري'' للمرة الرابعة من مقعد الاحتياطيين، يلتزم بلعب "كامل الحظوظ" في هذه المنافسة التي قد تسمح للاعبيه، في حال التألق، من تحقيق الوثبة البسيكولوجية التي ينتظرها الجميع في النادي القبائلي.

المصدر : الإذاعـــة الجـــزائرية