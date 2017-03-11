لعمامرة يقود الوفد الجزائري في أشغال مجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي

يقود وزير الدولة وزير الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة الوفد الجزائري في أشغال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد الاثنين في بروكسل حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية هذا السبت.

و أوضح ذات المصدر أن هذه الدورة سيترأسها مناصفة عن الجانب الأوروبي الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية و السياسة الأمنية, فديريكا موغيريني.

و أكد البيان أن هذا الاجتماع السنوي لأعلى هيئة للتشاور والحوار السياسي التي تأسست بموجب اتفاق الشراكة "سيشكل فرصة جديدة للطرفين لاستعراض آفاق علاقات التعاون و الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و دراسة السبل والوسائل الكفيلة بإعطائها دفعا جديدا في مختلف المجالات طبقا لروح ورسالة اتفاق الشراكة".

و تكتسي هذه الطبعة العاشرة لمجلس الشراكة "طابعا خاصا كونها ستقوم بالتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي".

و أضاف ذات المصدر انه "من شأنها بالتالي إعطاء إشارة قوية تجاه المتعاملين الاقتصاديين بشأن الإرادة الراسخة التي تحدو الطرفين في اغتنام الفرص العديدة التي يتيحها اتفاق الشراكة قصد جعله أداة في خدمة تنمية منسجمة و متوازنة لعلاقات الشراكة التي تعود بالفائدة على الجزائر والاتحاد الأوروبي".

و أشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن هذا الاجتماع "يصادف أيضا على الصعيد الثنائي انتهاء الدورة المالية 2014-2017 التي خصصت لبلادنا برامج دعم قطاعية وموضوعاتية عديدة في مجالات هامة كالتشغيل و التكوين و العدالة و تنويع الاقتصاد الوطني وكذا إطلاق مناقشات جديدة تحسبا لإعداد البرنامج المالي المقبل 2018-2020".

كما سيتم بهذه المناسبة التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقات المتجددة و إصلاح المالية العمومية و مواصلة مرافقة تنفيذ الشراكة بمبلغ تقدر قيمته الإجمالية ب 40 مليون أورو في إطار برنامج العمل لسنة 2017.

و خلص بيان وزارة الشؤون الخارجية إلى أن مجلس الشراكة سيسمح أيضا للطرفين بتبادل وجهات النظر حول التقدم المسجل على المستوى الداخلي في الجزائر وفي الاتحاد الأوروبي وكذا حول المسائل الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك.

