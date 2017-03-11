توقيف أربعة مهربين بأقصى جنوب الوطن

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر للدرك الوطني bبأقصى جنوب الوطن أمس الجمعة أربعة مهربين وحجزت ثلاث سيارات رباعية الدفع bو 14 طن من المواد الغذائية وأغراض أخرى, حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر للدرك الوطني بكل من برج باجي مختار, تمنراست وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة) يوم 10 مارس 2017, أربعة (4) مهربين, فيما حجزت ثلاث (3) سيارات رباعية الدفع وشاحنة (1) و 14 طن من المواد الغذائية و3800 لتر من زيت المائدة وجهازي (2) كشف عن المعادن ودراجة نارية وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية ومواد ومعدات تفجير".

وأضاف البيان أنه في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر للدرك الوطني وحراس الحدود,في عمليات متفرقة, بكل من تلمسان وعين تموشنت ( الناحية العسكرية الثانية) وبسكرة وغرداية (الناحية العسكرية الرابعة) وبرج باجي مختار وتمنراست وعين قزام (الناحية العسكرية السادسة), 76 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة" لدول إفريقية.

وفي نفس السياق, "تمكن عناصر الدرك الوطني و وحدات من حرس الشواطئ بوهران (الناحية العسكرية الثانية) من إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية ل 40 شخصا, من بينهم قاصر وامرأة, كانوا على متن زورقين مطاطيين".

من جهة أخرى "أحبط حراس الحدود بكل من سوق أهراس ,تبسة والطارف (الناحية العسكرية الخامسة) محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تقدر ب 20968 لترا, فيما تم حجز3 مركبات".



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