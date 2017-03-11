وفد من الاتحاد الدولي للحقوقيين يجري زيارة عمل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين

يجري وفد من الاتحاد الدولي للحقوقيين, زيارة عمل إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين, حسبما أفادت به مصارد الاعلامية صحراوية.

وذكرت نفس المصادر أن "الوفد قد استقبل من قبل الوزير الأول الصحراوي, عبد القادر الطالب عمر, حيث شكل اللقاء فرصة للوزير لإطلاع الوفد على آخر تطورات القضية الصحراوية على كافة المستويات".

كما أعرب الوزير الصحراوي عن أمله في أن "يفرض مجلس الأمن الدولي ضغوطات على النظام المغربي من أجل الإنصياع للشرعية الدولية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير".

وقد أعرب أعضاء الوفد, بالمناسبة عن "دعمهم وتأييدهم للشعب الصحراوي وقضيته العادلة", مثمنين "الجهود التي تبذلها الحكومة الصحراوية من أجل بناء مجتمع قوي وأفضل".

كما جددوا التأكيد على "وقوفهم إلى جانب الشعب الصحراوي وقضيته العادلة وكذا تقديم المساعدة للشعب الصحراوي في كل المجالات".

وقد زار الوفد الذي يضم أعضاء من السعوية والجزائر وتركيا, العديد من المؤسسات الوطنية الصحراوية وإطلع على واقع وظروف العمل بها.

وأج