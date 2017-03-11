ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرين الإرهابيين الذين وقعا بالعاصمة السورية دمشق إلى 44 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرين الإرهابيين الذين استهدفا هذا السبت، مقبرة (باب الصغير) بمنطقة"باب مصلى"بالعاصمة السورية دمشق إلى 44 قتيلا،حسبما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد أن"حصيلة التفجيرين ارتفعت إلى 44 قتيلا على الأقل بينهم عدد كبير من الزوار العراقيين الشيعة".

ومن جهتها أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن تشكيل "خلية أزمة" بالتعاون مع السلطات السورية لإحصاء أسماء القتلي والجرحى في العملية الإرهابية التي استهدفت زوار عراقيين، والعمل سريعا لتوفير طائرة لنقل جثث القتلي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد جمال، أن "وزارة الخارجية تتابع بجهود مستنفرة من خلال سفارة في دمشق العملية الإرهابية التي استهدفت زوار عراقيين لمراقد في منطقة باب الصغير في العاصمة السورية".

وقال أن الإحصاءات الأولية تشير إلى"سقوط قرابة أربعين قتيلا عراقيا ومائة وعشرين جريحا بعد استهداف حافلات تقلهم بعبوات ناسفة".

وكانت حصيلة سابقة قد أفادت بمقتل 30 شخصا على الأقل في التفجيرين الذين استهدفا منطقة"باب مصلى"التي تقع فيها مقبرة"باب الصغير"، حيث تتواجد أضرحة يعد بعضها مزارات دينية شيعية وسنية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية