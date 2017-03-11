بن غربيت: عدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بهم بالمؤسسات التعليمية تضاعف بسبع مرات

أعلنت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم السبت بالجزائر العاصمة أن عدد الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المتكفل بهم بالمؤسسات التعليمية قد ارتفع من 3375 خلال السنة الدراسية 2014-2015 الى 23722 خلال السنة الدراسية 2016-2017 .

وفي كلمة ألقتها بمناسبة انعقاد الورشة حول التكفل بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالوسط المدرسي صرحت السيدة بن غربيت أن"عدد التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تم التكفل بهم بالمؤسسات التعليمية قد ارتفع بسبع مرات،حيث انتقل من 3375 خلال السنة الدراسية 2014-2015 الى 23722 خلال السنة الدراسية 2016-2017.

في نفس الشأن أوضحت الوزيرة أن عدد الاطفال الذين يعانون من مرض التوحد واعاقة ذهنية خفيفة الذين تم التكفل بهم في الوسط المدرسي تراجع من 15406 الى 13025في الاقسام العادية.

غير أنها أكدت أنه"حتى وان كان التقدم المسجل معتبرا فانه تبقى هناك صعوبات"مضيفة أن"التحديات بعيدة من أن تكون مادية ومتعلقة بتوفير التأطير فقط بل أن الامر يتعلق ببعض الذهنيات".

ولتحقيق ذلك اشارت وزيرة التربية الوطنية الى أن تنظيم هذه الورشة بالتنسيق مع وزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة يهدف الى تقييم هذا التكفل في قطاع التربية اضافة الى الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتحديد أين تكمن الصعوبات والاختلالات بشكل " ملموس"، كما اضافت تقول"من المؤسف القول أنه حتى في أيامنا هذه هناك من يرى الاعاقة على أنها عجز أو مرض وليس على أنها مجرد اختلاف".

من جهة أخرى كشفت السيدة بن غبريت عن انطلاق برنامج تكويني حول التربية الجامعة يضم 3 دورات لفائدة المفتشين في يناير2017 الهدف منه التكفل بهؤلاء الاطفال.

وعن سؤال حول الاجراءات المتخذة ضد الاساتذة الذين يضربون التلاميذ ذكرت الوزيرة بأن القانون الجزائري يمنع مثل هذه السلوكات.

كما أعلنت عن تنصيب لجنة لوقف الاجراءات التأديبية التي يجب اتخاذها.

ومن جهتها صرحت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة مونية مسلم أنها أطلعت الوزير الأول بالمشاكل التي تواجهها دائرتها في مجال التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت الوزيرة تقول أن السبب في ذلك هو أن 30 بالمئة من المربين و المؤطرين هم متعاقدون .

وحسب قولها فقد حان الوقت لايجاد حل من أجل تأطيرهذه الفئة من الأطفال.

وتجدر الاشارة الى أن أشغال الورشة حول التكفل بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة و المتواصلة في جلسة مغلقة ستتوج بتوصيات.

المصدر : وكالة الأنباء الجزاترية