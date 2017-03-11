القضاء على إرهابيين إثنين وتوقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية ببرج بوعريريج

تمكنت مفرزة للجيش الوطني صباح هذا السبت إثر عملية تمت بوسط مدينة برج بوعريريج، من القضاء على إرهابيين إثنين وتوقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بيان لها.

وجاء في البيان أنه"في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات, تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لبرج بوعريريج بالناحية العسكرية الخامسة، من القضاء على إرهابيين (02) وتوقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية، صباح اليوم 11 مارس 2017، إثر عملية نوعية تمت بوسط مدينة برج بوعريريج''.

ويتعلق الأمر بكل من "ي. بوبكر"الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009 و"ك. عبد السلام"الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2010.

وقد مكنت هذه العملية النوعية --حسب المصدر ذاته-- من"استرجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي وثلاث نظارات ميدان وخمسة مخازن ذخيرة مملوءة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية