كــأس الكاف (ذهاب الدور ال16): شبيبة القبائل تتعادل أمام نجم الكونغو (0-0)

تعادل فريق شبيبة القبائل أمام مستضيفه نجم الكونغو بنتيجة (0-0) ضمن ذهاب الدور ال16 لكأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف) هذا السبت بملعب ألفونس ماسامبا بالعاصمة برازافيل.

وكان نجم الكونغو قد ضيع ضربة جزاء بعدما تصدى لها الحارس الدولي مليك عسلة في الدقيقة 53.

وتجرى مباراة الإياب يوم السبت 18 مارس بملعب أول نوفمبر 54 بتيزي وزو ابتداء من (00ر18).

وسيدير هذا اللقاء ثلاثي تحكيم مصري بقيادة محمد عبد المنعم الحنفي ومواطنيه محمود أحمد كمال أبو الرجال وأحمد حسام الدين.

وفي نفس المنافسة، حققت مولودية الجزائر فوزا هاما على الضيف رونيسانس (جمهورية الكونغو الديمقراطية) بنتيجة (2-0) مساء أمس الجمعة بملعب 5 جويلية.

وسجل هدفي العميد كل من عواج (د56) وبوهنة (د81)، وتقام مباراة الإياب يوم الجمعة المقبل على الساعة (30ر15) بملعب الشهداء بكينشاسا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية