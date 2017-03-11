الجولة ال24 : تعادل أولمبي الشلف أمام شبيبة سكيكدة (0-0)

تعادل أولمبي الشلف أمام الضيف شبيبة سكيكدة بنتيجة 0-0هذا السبت بالشلف لحساب الجولة ال24 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية موبيليس لكرة القدم.

وبهذا، تحافظ شبيبة سكيكدة على مركزها الخامس برصيد 35 نقطة أما الشلف فتتقاسم المركز التاسع مع جمعية وهران ب30 نقطة.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يوم أمس الجمعة وأسفرت عن النتائج التالية:

الجمعة:

أمل بوسعادة - مولودية العلمة 1 - 0

جمعية الخروب - شباب عين فكرون 1 - 1

أهلي برج بوعريريج - شبيبة بجاية 3 - 1

اتحاد البليدة - وداد بوفاريك 1 - 1

اتحاد بسكرة - أمل الأربعاء 1 - 0

غالي معسكر - مولودية سعيدة 1 - 1

جمعية وهران - نادي بارادو 1 - 0

السبت:

أولمبي الشلف - شبيبة سكيكدة 0- 0

الترتيب نقاط لعب

1. نادي بارادو 50 23

2. إتحاد البليدة 38 24

3 . شبيبة بجاية 37 24

-- .إتحاد بسكرة 37 24

5. شبيبة سكيكدة 35 24

6. أهلي برج بوعريريج 33 24

--. أمل بوسعادة 33 24

8. مولودية سعيدة 31 24

9. جمعية وهران 30 24

-- . جمعية الشلف 30 24

11. غالي معسكر 29 24

12. شباب عين الفكرون 27 24

13. وداد بوفاريك 26 24

14. جمعية الخروب 24 24

15. مولودية العلمة 23 23

16. أمل الأربعاء 18 24.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية