البـــــطـولة الــوطنية للـجـيــدو (فردي/أكابر): المجمع البترولي يسيطر مجددا على المنافسة

سيطر مصارعو المجمع البترولي على منافسات للبطولة الوطنية للجيدو (فردي/أكابر) التي اختتمت هذا السبت بالقاعة المتعددة الرياضات بالشراقة (الجزائر)بحصولهم على 8 ميداليات ذهبية (5 للسيدات و 3 للرجال).

وعرف اليوم الثالث والأخير الذي جرى اليوم السبت إجراء النهائيات الكبيرة في الوزن المفتوح الذي عاد للبطلة صونيا عسلة (المجمع البترولي) ومحمد ليلي (مركز تحضير المنتخبات العسكرية) لدى الرجال.

ونالت عسلة صونيا التي تفوقت بحركة"إيبون"في أقل من دقيقة أمام مصارعة نادي بابا أحسن، ليلي كرجاج، لقبها الوطني الثاني بعد لقب في وزن + 78 كلغ، في هذه البطولة، معبرة في نفس الوقت عن ارتياحها حيث صرحت لواج:"أنا سعيدة بهذين اللقبين، والأن ساركز كل جهودي على البطولة الإفريقية, متمنية الحصول على اللقب القاري".

أما مدربة المجمع البترولي، سليمة سواكري، فقد حيت بحرارة انجازات مصارعاتها اللائي نجحن في الاستحواذ على خمسة ألقاب من أصل ثمانية في المجموع، حيث قالت ما يلي:"إنها سعادة كبيرة، حيث أكدت مصارعاتي مرة أخرى سيطرتهن على الجيدو النسوي.

هذه النتائج هي ثمرة عمل جدي وكبير وأيضا استقرار الطاقم الفني".

وعرفت منازلات اليوم السبت، إجراء منازلتين في وزن -48 كلغ (سيدات) والتي فازت بها إيمان رزوق (نادي الجديو النسوي بالجزائر) و- من 60 كلغ عاد لمصارع جمعية الأمن الوطني محمد رباحي.

وعبر الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية للجيدو، رشيد لعراس عن ارتياحه لنجاح هذه البطولة التي ميزها "التنظيم المحكم"و بروز بعض الأواسط الذين رفعوا التحدي أمام الأكابر، حيث صرح ما يلي:"عموما، كان مستوى البطولة مرضيا، وعلى المدربين الوطنيين اختيار أحسن العناصر تحسبا للبطولة الإفريقية المقررة بعد شهر من الآن".

وأضاف لعراس قائلا:"للمصارعين المتوجين، حظوظ كبيرة لتمثيل الجزائر في البطولة الإفريقية، لكن هناك معايير أحرى للالتحاق بالمنتخب الوطني بالنسبة للأسماء الكبيرة الذين ضيعوا مشاركتهم في البطولة الوطنية".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية