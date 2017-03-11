الجزائر تدين بشدة الاعتداء الارهابي المزدوج بدمشق

أدانت الجزائر بشدة الاعتداء الارهابي المزدوج الذي استهدف هذا السبت العاصمة السورية دمشق ضد مواطنين أبرياء من عدة دول عربية.

وفي بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أكد الناطق الرسمي عبد العزيز بن علي شريف قائلا"ندين بشدة الاعتداء الإرهابي المزدوج الذي استهدف العاصمة السورية دمشق ضد مواطنين أبرياء من عدة دول عربية،حيث خلف العديد من الأرواح البشرية والكثير من الجرحى".

وأوضح البيان "بهذه المناسبة الأليمة، نجدد تضامننا مع الشعب والحكومة السورية ومع كافة شعوب وحكومات البلدان الأخرى الشقيقة التي تأثرت بهذا الفعل الشنيع".

وأضاف البيان"نؤكد مجددا التزامنا بمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله ومواصلة تحمل مسؤولياتنا داخل المجتمع الدولي للقضاء عليه ".

وختم ذات المصدر قوله"وإذ نعرب عن تعازينا الخالصة لعائلات ضحايا هذا الاعتداء الإرهابي و تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى، ندعو إلى تضامن وتعاون كثيف لتعزيز الأمن العربي الجماعي ضد آفة الإرهاب".

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية