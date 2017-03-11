رابطة أبطال إفريقيا (ذهاب الدور ال16): إتحاد الجزائر يفــوز على كاديوغو (2-0)

فاز فريق اتحاد الجزائر أمام نادي كاديوغو البوركينابي بنتيجة(2-0) الشوط الأول (0-0) برسم ذهاب الدور ال16 لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، سهرة هذا السبت بملعب عمر حمادي ببولوغين (الجزائر العاصمة).

وسجل هدفي اللقاء كل من درفلو في الدقيقة 71 وسعيود (د 86) لفائدة الاتحاد. وستجرى مباراة الإياب يوم 18 مارس بملعب 4 أوت بالعاصمة واغادوغو على الساعة 30ر15.

وسيدير لقاء العودة ثلاثي تحكيم من مالي ويتعلق الأمر بمحامدو كايتا بمساعدة كل من أداما سيديقي كوني وبابا يونبوليبا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية