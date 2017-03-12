"العفو الدولية" تجدد تنديدها الشديد لمحاكمة مجموعة أكديم إيزيك الصحراوية

تستأنف هذا الاثنين محاكمة المعتقلين السياسيين الأربع و العشرين المعروفة باسم مجموعة أكديم إيزيك أمام المحكمة المدنية بالرباط.

وعشية هذه المحاكمة نددت منظمة العفو الدولية بعدم شرعيتها،مؤكدة على أنها دليل على مواصلة المغرب انتهاكه حقوق الإنسان الصحراوي.

من جهته أعتبر أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة أن هذه المحاكمة تدل على تواصل المغرب لحقوق الإنسان الصحراوي و تواصل صمود و توحد الصحراويين حول مطلب تقرير المصير و الاستقلال.

و قال ذات المتحدث إن "هذه المحاكمة عنصر ثاني تبرهن على تواجد استعمار لا شرعي و عنف و بطش من طرف دولة الاحتلال".

وأضاف أحمد بوخاري أن رسالة الشعب الصحراوي واضحة للعالم و أنه يريد الحرية كباقي الشعوب في العالم و أن الشعب الصحراوي ضحية الاستعمار المغربي خاصة و أن الانتهاكات تمس حقوق الإنسان.

كما تطرق إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الصحراوي تحت الاحتلال،هذا و قد دعت تنسيقيات الجمعيات الإسبانية الصديقة مع الشعب الصحراوي إلى تنظيم مظاهرات غدا أمام السفارات المغربية بمدريد و 15 مدينة إسبانية لتنديد بهاته المحاكمة الجائرة.

المصدر: الإداعة الجزائرية