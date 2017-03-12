غوغل تكشف عن ابتكار سبورة من القماش تعمل باللمس وتعرض الأفكار والصور

كشفت شركة غوغل العملاقة، النقاب عن سبورة كبيرة من القماش تعمل باللمس ومخصصة للشركات لتسهيل مهمة عرض الأفكار أثناء التخطيط للمشاريع والمهام الأخرى.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعلنت غوغل أنها سوف تبدأ في طرح شاشة "جام بورد" الجديدة بحلول شهر مايو/آيار المقبل بسعر 5 آلاف دولار، لكنها ستشرع في إطلاقها لدى مجموعة صغيرة من الشركات يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدة أنها ستكون الحل البديل للسبورة التقليدية.

وتأتي "جام بورد" بقياس 55 بوصة، وبشاشة تلفاز فائقة الدقة ultrahigh-definition، قادرة على تحديد الفرق بين الكتابة بالقلم ولمسة الإصبع، ولكي يتم استخدام السبورة ينبغي الاشتراك في حزمة "غوغل أبز" التي تضم خدمات "جيمل" و"غوغل درايف" "و"غوغل هانغ آوتس"، وغيرها من التطبيقات.

المصدر:وكالات