وفاة 6 أشخاص وإصابة 16 آخرين بجروح خلال ال 24 ساعة الماضية

لقي 6 أشخاص حتفهم وأصيب 16 آخرون بجروح متفاوتة تسببت فيها 7 حوادث من من عدة حوادث مرور وقعت في مختلف مناطق الوطن ما بين 11 و12 من مارس أي خلال ال24 ساعة الماضية كما أوضح هذا الأحد بيان من مصالح الحماية المدنية .

وأكد ذات المصدر أن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية المدية بوفاة شخص و جرح 10 آخرين على إثر انقلاب حافلة نقل عمال تابعة لشركة مختصة في أشغال الطرقات صباح اليوم على الساعة 07 و 05 دقائق على مستوى الطريق الوطني رقم 18 ببلدية بني سليمان.

من جهة أخرى قامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل من أجل إنقاذ وتقديم الإسعافات الأولية ل 2 شخصين مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون CO المنبعث من سخان المياه بولاية قسنطينة.

كما قامت نفس المصالح بإخماد 3 حرائق حضرية و مختلفة في كل من ولايتي تيزي وزو و 2 حريقين ولاية البليدة 1 حريق دون تسجيل خسائر في الأرواح البشرية.

في حين تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية عين الدفلة على إثر تسرب للغاز تبعه انفجار على مستوى منزل بالطابق الثلث لعمارة بحي بدراني ببلدية عين السلطان أدى إلى إصابة 2 شخصين بحروق من الدرجة الثانية تم إسعافهما.

ومن جهتها تدخلت و حدات الحماية المدنية لولاية سطيف من أجل انتشال و تحويل جثتي طفلين ( يبلغان من العمر 07 و 12 سنة) توفيا غرقا بحوض مائي في المكان المسمى دوار الحلاتمة ببلدية قيجال يضيف ذات البيان.

المصدر/واج