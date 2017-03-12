المنافسات الإفريقية ما بين الأندية: خرجة موفقة لممثلي الجزائر الثلاثة

تمكن ممثلو الجزائر الثلاثة في مختلف المنافسات الإفريقية ما بين الأندية لكرة القدم اتحاد العاصمة و مولودية الجزائر و شبيبة القبائل من تحقيق نتائج ايجابية خلال الدور السادس عشر ذهاب الذي لعب الجمعة والسبت ويتواصل هذا الأحد.

ففي رابطة ابطال افريقيا فاز اتحاد العاصمة بنتيجة 2-0 امام نادي كاديوغو البوركينابي امس السبت بملعب عمر حمادي بفضل الهدفين اللذين سجلهما اسامة درفلو (د71) و أمير سعيود (د85) مباشرة بعد اقحامهما من قبل المدرب البلجيكي بول بوت.

ولم تكن مهمة اصحاب الزي الاحمر والاسود سهلة حيث ضيع رفقاء الحارس زماموش خلال الشوط الاول فرصا لاتعد ولا تحصى لكن الحس التكتيكي للتقني البلجيكي كان له دورا كبيرا في وصول العاصميين الى شباك حارس الفريق البوركينابي.

من جهتها فازت مولودية الجزائر مساء الجمعة بملعب 5 جويلية في إطار كاس الكونفدرالية الافريقية بنتيجة مماثلة 2-0 امام نادي رونيسونس من جمهورية الكونغو الديمقراطية بفضل هدفي سيد احمد عواج (د57) ورشيد بوهنة (د81).

ومن أجل تحقيق هدف التاهل الى دور المجموعات بات على رفقاء حشود التركيز على مرحلة الإياب الجمعة القادم بكينشاسا لتفادي مفاجآت غير سارة.

كما عاد ممثل الجزائر الآخر في كأس الكاف شبيبة القبائل أمس السبت من برازافيل بنتيجة التعادل السلبي أمام نجم الكونغو 0-0 حيث تألق الحارس مليك عسلة بصده لركلة جزاء نفذها حارس الفريق المنافس.

رغم ذلك يتمثل الهدف الرئيسي لنادي شبيبة القبائل البقاء ضمن حظيرة بطولة الرابطة الاولى حيث يحتل المركز ال15 برصيد 18 نقطة واربع مباريات متأخرة.