الفنانة اللبنانية هيام يونس للإذاعة: سأصور أغنية "يا ساحر العينين" بالجزائر

أشادت الفنانة اللبنانية المخضرمة هيام يونس بالفن والثقافة الجزائريين، مشيرة إلى أنها "ستقوم بالجزائر بتصوير أغنية "يا ساحر العينين" للموسيقار الجزائري نوبلي فاضل".

وقالت هيام يونس في تصريح للقناة الأولى على هامش زيارتها للملحن الجزائري نوبلي فاضل الذي يرقد على فراش المرض: "الجزائر موطن الثقافة والفن الجميل"، مضيفة أن "الفن الجميل يخدم ويبني وطنه، والحمد لله هناك فن راقي وجميل في الجزائر، هذا الفن الملتزم بالوطنية والإنتماء للإنسانية والوطن الخلاق. أقول للفنانين: الفن حلو وجميل لكن لابد من أن تخلص لفنك وتلتزم بما يدعمه من موهبة وأخلاق وحب دائم له ولجمورك".

كما كشفت ضيفة الجزائر عن تصوير أغنية "يا ساحر العينين" بالجزائر، والتي لحنها الموسيقار الجزائري نوبلي فاضل.

وأشارت إلى أنه "خلال زيارتها للجزائر في سنة 1985 حضر لي نوبلي فاضل لحن جميل جدا واتفقنا على تسجيل الأغنية بالإذاعة الجزائرية، لكني لم أؤد الأغنية بهذا اللحن بسبب عودتي السريعة لبلدي ثم مرت السنوات إلا أن ذكرني به مؤخرا شاعرنا اللبناني طوني أبي كرم، والحمد لله فقد تمكنت، وأنا المحظوظة دوما، من تسجيل هذا العمل المسمى بـ"يا ساحر العينين" بتونس وسنقوم بتصويره هنا بالجزائر، وأنا سعيد جدا لأن هذا الموسيقار العظيم يشرفني بهذا العمل الطي آمل أن يعجب الجمهور العربي عموما والجزائري خصوصا".