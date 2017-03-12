الجزائر تدين "بشدة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية للشرطة بتونس

أدانت الجزائر هذا الأحد "بشدة" الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية للشرطة بقبلي الواقعة جنوب تونس معربة عن تضامنها مع الحكومة و الشعب التونسيين في كفاحهما ضد الإرهاب.

و أكد الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية "إننا ندين بشدة الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف ليلة السبت إلى الأحد دورية للشرطة بقبلي الواقعة جنوب تونس".

و أوضح بن علي الشريف "إننا نعرب عن تضامننا مع الحكومة و الشعب التونسيين الشقيقين في كفاحهما ضد الإرهاب و حربهما في سبيل دحر جميع أولئك الذين يسعون للمساس بسلم و امن و استقرار تونس الشقيقة و عرقلة المسار الديمقراطي و جهود التنمية في هذا البلد".

و ختم ذات المصدر قوله "نجدد إدانتنا الشديدة للإرهاب بكل أشكاله و مظاهره و ندعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود لتحقيق التعاون اللازم لمحاربة هذه الظاهرة إلى غاية القضاء عليها".