ارتـفاع درجات الحرارة "أمر عادي"في انتظار سقــوط أمطــار هذا الاثنين

أكدت مديرة الاتصال بالديوان الوطني للأرصاد الجوية هوارية بن ركتة هذا الأحد أن ارتفاع درجات الحرارة المسجل خلال الأيام الأخيرة أمر"طبيعي"و"عادي"معلنة عن تساقط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وأوضحت السيدة بن ركتة أن"حالة الطقس الحالية طبيعية ومستقرة وأن درجات الحرارة المسجلة عادية بما أن الأمر يتعلق بالانتقال من فصل الشتاء إلى فصل الربيع".

كما أعلنت عن عدم تسجيل موجة حر رغم ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق باستثناء تسجيل ذروة بلغت 30 درجة الجمعة الماضي بمحطة طفراوي بوهران".

وحسب قولها دائما"سيتم تسجيل اعتدال خلال الفصل"مذكرة في هذا الصدد ب" كميات الأمطار المعتبرة المسجلة مطلع فصل الشتاء، بحيث سجلت بعض المحطات 300 ملم في ظرف شهر".

في هذا الخصوص أعلنت بن ركتة أن أمطارا مرتقبة خلال الساعات القادمة ابتداء من مساء غد الاثنين بالمناطق الغربية لتنتقل بعد ذلك إلى المناطق الوسطى، كما ستعرف درجات الحرارة تراجعا حيث يتراوح معدلها من 18 إلى 20 درجة على حد قولها.

ويذكر أن المركز الوطني لعلم المناخ أشار أنه يتوقع أن يشهد فصل الشتاء 2017عموما تساقطا متفاوتا للأمطار عبر مختلف مناطق الوطن، بحيث سيتراوح ما بين"نقص في التساقط "خلال شهر ديسمبر و"فائض"خلال شهري يناير وفبراير.

وحسب المعطيات التي قدمها المركز التابع للديوان الوطني للأرصاد والخاصة بشهر فبراير المنصرم فان كميات التساقط المرتقبة ستكون"عادية إلى أدنى"من المستوى العادي على المناطق الساحلية والقريبة من السواحل الغربية و"مرتفعة نسبيا"إلى عادية على المناطق الوسطى والشرقية من الوطن (المناطق الساحلية والقريبة من السواحل والداخلية والهضاب العليا).

وفي المقابل سيكون التساقط"أدنى نسبيا"من المستوى العادي بالمناطق تيزي وزو وبجاية والبويرة و"فوق"المستوى العادي بوسط الصحراء القريبة والمناطق الداخلية الشرقية.

وحسب معطيات المركز الوطني لعلم المناخ فان نسبة تساقط الأمطار كانت "متغيرة جدا"خلال السنة الفلاحية 2015-2016،بحيث تميزت بنقص معتبر خلال موسم الشتاء خاصة في شهر ديسمبر الذي كان جافا للغاية إذ تم تسجيل أدنى النسب منذ سنة 1950عبر كامل التراب الوطني".

وعلى العكس كان فصل الربيع"عاديا إلى حد ما إلى زائد"في المناطق الداخلية والهضاب العليا حسب المركز.

المصدر: وكـالـة الأنبـاء الجـزائـرية