الاتحادية الجزائرية لكرة القدم : تأجيل تقديم الترشيحات حتى منتصف هذه الليلة

تم تأجيل إيداع الترشيحات للجمعية العامة الانتخابية لكرة القدم حتى منتصف الليل،حسب ما علم هذا الأحد لدى لجنة الترشيحات للهيئة الكروية.

وأكد علي بعمر رئيس لجنة الترشيحات قائلا:"لقد كان أجل إيداع الملفات محددا آنفا اليوم الأحد على الساعة 00ر17، بالنسبة لترشيحات رئيس الفاف وكذا المكتب الفيديرالي، لكنه تقرر تمديد الأجل إلى منتصف هذه الليلة".

وأضاف بعمر يقول:"لحد الآن، تلقينا ملف مترشح واحد لمنصب الرئيس، ويخص خير الدين زطشي رئيس نادي بارادو لكرة القدم، رفقة قائمته التي تضم السادة ولد زميرلي، رئيس نصر حسين داي كنائب رئيس أول، وربوح حداد رئيس اتحاد الجزائر كنائب رئيس ثاني، ونعيمة لعوادي ممثلة العنصر النسوي".

وتتكون لجنة الترشيحات-التي نصبت على هامش الجمعية العامة العادية للفاف، بالإضافة إلى بعمر، من محمد زرواطي ورشيد أوكالي ويلود غربال.

ولم يفصح الرئيس المنتهية عهدته، محمد راوراوة عن نيته في الترشح أم لا لعهدة جديدة.

المصدر : وكـالة الأنـباء الـجزائرية