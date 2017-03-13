رئيس نادي بارادو خير الدين زطشي يقدم ملف ترشحه لخلافة روراوة على رأس الفاف

قبل سويعات عن انتهاء المهلة القانونية لإيداع ملفات الترشح لمنصب رئاسة اتحاد الكرة الجزائري، تقدم رئيس نادي بارادو خير الدين زطشي، بملف أمس الأحد ، لخلافة رئيس اتحاد كرة القدم المنتهية عهدته محمد روراوة.

ويكون خير الدين زطشي المرشح الوحيد لرئاسة أكبر هيئة كروية في البلاد، بعد أن قرر محمد روراوة عدم الترشح لولاية جديدة.

وسيرافق زطشي في مهمته داخل المكتب الفدرالي كل من ولد زميرلي رئيس نصر حسين داي وربوح حداد رئيس إتحاد العاصمة ومعوش اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني .

للتذكير فإن مراد لحلو قد انسحب من سباق الترشح لرئاسة الفاف لأسباب شخصية وفضل وضع الثقة في خير الدين زطشي

وفي انتظار إعلان الهيئة الكروية قبول ملف زطشي يكون الأخير دون أي شك الرئيس الجديد للفاف يوم 20 مارس المقبل .