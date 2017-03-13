محادثات بين لجنتي الصداقة الجزائرية الفرنسية والان نيري يحث على تعزيز التعاون

ترأس رئيس لجنة الصداقة الجزائرية-الفرنسية علي بن زاغو رفقة نظيره عن الجانب الفرنسي ألان نيري هذا الاحد بمجلس الأمة محادثات سمحت بعرض أهم التطوارت والإنجازات التي عرفتها الجزائر في الآونة الأخيرة في شتى المجالات كما تناولت السبل والآليات الكفيلة بتوسيع الشراكة وتطوير وترسيخ التشاور والتنسيق بين برلماني البلدين.

وتم بالمناسبة إبراز ما يمكن أن يقوم به برلمانيو البلدين في تشجيع وتكثيف التعاون وتنويعه خدمة للمصالح المتبادلة.

وقد أكد رئيس الوفد البرلماني للصداقة الجزائريةالفرنسية آلان نيري في تصريح للاذاعة الوطنية على ضرورة بحث إمكانيات التعاون لمواكبة العصر ومتطلباته في الجوانب المتعلقة بالتربية والتعليم والتكوين بما يسمح بحل معضلة التوظيف التي أضحت من أهم مشاكل مجتمعات اليوم مبرزا دورتطوير هذه القطاعات في تقدم الإقتصاد .

المصدر:الاذاعة الجزائرية