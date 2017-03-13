الوزير زيتوني للإذاعة : لدينا أكثر من 16 ألف ساعة من شهادات المجاهدين مسجلة و مراقبة من طرف المجالس العلمية

كشف وزير المجاهدين الطيب زيتوني أن "الاحتفالات الرسمية بعيد النصر يوم19 مارس تحتضنها في ولاية البيض و تحمل شعار"الوفاء و البناء بالعزة و الكرامة" كما تشمل الاحتفالات جميع أرجاء الوطن".

و أوضح وزير المجاهدين خلال استضافته هذا الاثنين في برنامج "ضيف الصباح" بالقناة الإذاعية الأولى أنه "تمت الاستفادة من مذكرات المجاهدين المتوفين و الأحياء و من شهاداتهم و قد بلغنا أكثر من 16 ألف ساعة من الشهادات المسجلة وهي مرقمنة و مراقبة من طرف المجالس العلمية المتواجدة بـ 45 متحف عبر الوطن".

كما أشار المتحدث ذاته إلى أن المجلس العلمي بالمركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة نوفمبر 54 يتكون من نخبة معروفة على المستوى الوطني و الدولي مختصة في كتابة التاريخ و التعريف به .

وأكد الوزير أن المجلس العلمي له أكثر من 150 إصدار طبعته الوزارة خاص بثورة التحرير وبالمقاومة و بالحركة الوطنية، مشددا أن المجلس يراقب و يوجه ملاحظاته لبعض الانحرافات في حق التاريخ، وذكر الوزير بأن الدستور الجديد ينص على الاعتناء عند كتابة التاريخ و تبليغه.

من جهة قال وزير المجاهدين إن كل المتاحف الجهوية و مديريات المجاهدين زودت بمراكز لراحة المجاهدين و ذوي الحقوق و يستغل وجودهم لتسجيل شهاداتهم، كما تمت اتفاقية بين الوزارة عبر مديرياتها الولائية والإذاعات الجهوية لتسجيل شهادات صانعي الثورة.

وأوضح الطيب زيتوني أن "كل المنح التي كانت عالقة تمت تصفيتها وبعض الملفات هي قيد الدراسة و التحقيق، مشيرا إلى أن إدارة وزارة المجاهدين تواكب العصرنة فكل المعطيات محينة سواء بالنسبة للشهداء أو للمجاهدين أو الأجانب وهي مرقمنة ، و أن كل الملفات الموجودة مدونة في أرشيف جديد سواء بالنسبة للأشخاص أو للمعالم التاريخية".

و كشف الوزير أنه "للتعريف بتاريخ الجزائر تم إطلاق قناة على اليوتيب كمرحلة أولى و كذا صفحة على الفيسبوك و ستليها قناة إذاعية بالمركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنية و ثورة نوفمبر 54 ،قائلا إن المادة الخام موجودة و كل هذا تحضيرا لإنشاء قناة تلفزيونية خاصة بتاريخ الجزائر للتعريف بماضيها الثوري".

المصدر: الإذاعة الجزائرية / مباركة بن عمراوي