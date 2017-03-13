قرين :سيتم تقييم القنوات التلفزيونية الخاصة عقب التشريعية المقبلة

13/03/2017 - 14:36

أكد وزير الاتصال حميد  قرين هذا الاثنين خلال إشرافه على انطلاق دورة تكوينية لفائدة الصحفيين  بالمدرسة العليا للصحافة تحت عنوان  "الصحافة على محك الشبكة الإجتماعية -الصحفي شاهد أم طرف" أنه سيتم عقب الانتخابات التشريعية المقبلة تقييم القنوات التلفزيونية الخاصة و أنه" يجب التعامل مع التكنولوجيات الحديثة بكل حذر".

و لدى افتتاح هذه الدورة قال الوزير إن "التقييم سيتمحور حول احترام أخلاقيات المهنة و الاحترافية للقنوات خاصة فيما يخص المواضيع التي  تهم الوطن و الشعب"،مضيفا  أن "الصحافة تستطيع قول كل شيء لكن باحترام و في ظل الاحترافية".

و أوضح قرين أن الدولة تعمل على  تمحيص القنوات و ذلك على أساس الاحترافية مؤكدا على أن الدولة يمكنها منح 10 تراخيص فقط مع توفر الشروط.

و أفاد الوزير أن وزارته سطرت طريقة  عمل بالتنسيق مع سلطة الضبط بخصوص تغطية الانتخابات التشريعية و التي سوف يعلن عنها قريبا.

و في ذات السياق قال حميد قرين "إن وزارة الاتصال لم تتلق أي طلب من صحافيين أجانب لتغطية تشريعيات 4 ماي 2017".

 وفيما يخص ضبط سلطة الصحافة المكتوبة أوضح أن "الإنتخابات ستكون بعد التشريعيات خلال شهر ماي أو جوان المقبل".

المصدر:الإذاعة الجزائرية

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