قرين :سيتم تقييم القنوات التلفزيونية الخاصة عقب التشريعية المقبلة

أكد وزير الاتصال حميد قرين هذا الاثنين خلال إشرافه على انطلاق دورة تكوينية لفائدة الصحفيين بالمدرسة العليا للصحافة تحت عنوان "الصحافة على محك الشبكة الإجتماعية -الصحفي شاهد أم طرف" أنه سيتم عقب الانتخابات التشريعية المقبلة تقييم القنوات التلفزيونية الخاصة و أنه" يجب التعامل مع التكنولوجيات الحديثة بكل حذر".

و لدى افتتاح هذه الدورة قال الوزير إن "التقييم سيتمحور حول احترام أخلاقيات المهنة و الاحترافية للقنوات خاصة فيما يخص المواضيع التي تهم الوطن و الشعب"،مضيفا أن "الصحافة تستطيع قول كل شيء لكن باحترام و في ظل الاحترافية".

و أوضح قرين أن الدولة تعمل على تمحيص القنوات و ذلك على أساس الاحترافية مؤكدا على أن الدولة يمكنها منح 10 تراخيص فقط مع توفر الشروط.

و أفاد الوزير أن وزارته سطرت طريقة عمل بالتنسيق مع سلطة الضبط بخصوص تغطية الانتخابات التشريعية و التي سوف يعلن عنها قريبا.

و في ذات السياق قال حميد قرين "إن وزارة الاتصال لم تتلق أي طلب من صحافيين أجانب لتغطية تشريعيات 4 ماي 2017".

وفيما يخص ضبط سلطة الصحافة المكتوبة أوضح أن "الإنتخابات ستكون بعد التشريعيات خلال شهر ماي أو جوان المقبل".

المصدر:الإذاعة الجزائرية