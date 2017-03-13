التوقيع على بروتوكول اتفاق لانجاز دراسة جدوى حول منجم غار جبيلات

تم، هذا الاثنين، التوقيع على بروتوكول اتفاق بين الشركة الوطنية للحديد و الصلب و الشركة الصينية "سينوستيل" لانجاز دراسة الجدوى لاستثمارات التطوير لمنجم الحديد لغار جبيلات الذي سيدخل حيز الخدمة في سنة 2021 بطاقة إنتاج تتجاوز 21 مليون طن من الحديد والصلب.

وتم توقيع البروتوكول بحضور وزير الصناعة والمناجم عبدالسلام بوشوارب والسفير الصيني بالجزائر.

وقال الوزير بوشوارب على هامش توقيع البروتوكول إن "هذه المرحلة من المشروع مهمة جدا لأنها ستمكننا من معرفة مدى نجاعة المشروع من عدمه، ولذلك فإن ما انجزناه عن طريق المخبر يجب أن يترافق مع دراسة نموذجية التي ستنتهي في ديسمبر المقبل وتكشف عن المؤهلات التي تزخر بها المنطقتان المعنيتان بالمشروع. الأهم أننا اخترنا شريكا مهما ومختصا في المجال".

واضاف:" في جانفي 2018 سيتم إنجاز مصنع نموذجي بعين المكان ليبدأ استغلال المنجم".

من جهته أوضح المدير العام للشركة الوطنية للحديد و الصلب أحمد بن عباس أن احتياطي الحديد بالمنطقة يقدر بنحو ثلاثة مليارات طن، مضيفا أن الدراسة التي سيتم انجازها ستمكننا من تحديد الكيفية المناسبة لاستغلال هذه الثروة الهامة.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن ثلاث مراحل تتعلق بالدراسة والإنجاز ثم الإستغلال أملا ببلوغ إنتاج بين 20 إلى 40 مليون طن من الحديد سنويا.

ويتوقع أن يساهم المشروع في تشغيل نحو 4800 عامل في آفاق 2018 .