سلال يمثل رئيس الجمهورية في اللقاء الأول لمكتب الإتحاد الإفريقي

كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول عبد المالك سلال بتمثيله في أشغال الاجتماع الأول لمكتب الإتحاد الإفريقي الذي سينعقد يومي الثلاثاء و الأربعاء بأديس أبابا (إثيوبيا) حسبما أفاد به الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.

و سيعكف هذا الاجتماع الذي جاء عقب انعقاد القمة العادية الـ 28 للإتحاد الإفريقي نهاية جانفي 2017 و التي عرفت انتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في منصب نائب رئيس الإتحاد الإفريقي على دراسة أجندة الإتحاد و برنامج القمة القادمة المرتقبة في السداسي الأول من سنة 2017 و تنصيب مجموعة المنتخبين الجدد في مختلف المفوضيات".

و سيرافق الوزير الأول وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.