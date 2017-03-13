سلال يمثل رئيس الجمهورية في اللقاء الأول لمكتب الإتحاد الإفريقي

13/03/2017 - 09:30

كلف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة  الوزير الأول عبد المالك سلال بتمثيله في أشغال الاجتماع الأول لمكتب الإتحاد الإفريقي الذي سينعقد يومي الثلاثاء و الأربعاء بأديس أبابا (إثيوبيا)  حسبما أفاد به الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.

و سيعكف هذا الاجتماع  الذي جاء عقب انعقاد القمة العادية الـ 28 للإتحاد الإفريقي نهاية جانفي 2017 و التي عرفت انتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في منصب نائب رئيس الإتحاد الإفريقي  على دراسة أجندة الإتحاد و برنامج القمة القادمة المرتقبة في السداسي الأول من سنة 2017 و تنصيب مجموعة المنتخبين الجدد في مختلف المفوضيات".

و سيرافق الوزير الأول  وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية  عبد القادر مساهل.

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الجزائر, سياسة

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