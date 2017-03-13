زوخ:العملية الـ 22 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر ستتم قبل تشريعيات 2017

أعلن والي ولاية الجزائر عبد القادر زوخ هذا الاثنين بالجزائر العاصمة أن العملية الـ 22 لترحيل قاطني الشاليهات و الأسطح و الأقبية وبقايا الأحياء القصديرية بولاية الجزائر ستتم قبل تاريخ الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 4 ماي المقبل.

و أوضح زوخ في نهاية زيارة تفقد لمشاريع تنموية على مستوى ثلاثة بلديات تابعة للمقاطعة الإدارية لبراقي أن عملية الترحيل الـ 22 ستتم قبل ماي المقبل مضيفا أنه سيتم كذلك خلال ذات الفترة توزيع كوطة من السكنات (دون تحديد العدد) لصالح المكتتبين في إطار السكن الاجتماعي التساهمي.

كما أكد في ذات الإطار أن عملية الترحيل الـ 22 بولاية الجزائر ستسمح بالقضاء على بقايا الأكواخ و الأحواش و الشاليهات و الأسطح و الأقبية التي تشوه منظر العاصمة و ستتبع مباشرة بالعملية رقم 23 حيث سيتم الاهتمام بالعاصميين الذين يعيشون في سكنات ضيقة.

و أوضح في ذات الإطار أنه سيتم التكفل بجميع ملفات العاصميين الذين هم في حاجة لسكنات بسبب الضيق دون تحديد العدد.

وأشرف والي الجزائر بمناسبة زيارته التفقدية بالمقاطعة الادارية ببراقي على عملية تسليم 25 مقرر استفادة من محالات لفائدة مواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة منحدرين من بلديات براقي و الكاليتوس و سيدي موسى(المقاطعة الإدارية ببراقي).

و حسب الوالي فإن هذه المحالات تدخل في إطار الكوطة (100 محل تجاري) التي منحها رئيس الجمهورية لكل بلدية من بلديات الولاية حيث تم نزع هذه المحلات من المستفيدين الذين لا يستغلونها لمنحها لمواطنين آخرين الذين هم بحاجة إليها.

و كان الوالي قد أجرى زيارة تفقدية للمقاطعة الإدارية لبراقي للوقوف على مدى تقدم أشغال إنجاز المشاريع التنموية التكميلية التي تدخل في إطار البرنامج الاستراتيجي لولاية الجزائر.

و قال أن إعادة تهيئة جميع مباني وعمارات ولاية الجزائر يتطلب وقتا مضيفا أن هذه العملية التي ستشمل الترميمات و إصلاح المصاعد و الطلاء ووضع الهوائيات الجماعية و غيرها من الإصلاحات ستتم عبر عدة مراحل مع تخصيص غلاف مالي كل سنة لهذا الغرض.