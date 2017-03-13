مصر: النيابة العامة تقرر إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك

قررت النيابة العامة المصرية اليوم الاثنين إخلاء سبيل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.

وقالت الوكالة "إن المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة أصدر اليوم قرارا بإخلاء سبيل مبارك والإفراج عنه بعد أن تم اعتماد فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها على ذمة قضية قتل المتظاهرين ضمن عقوبة السجن المقضي بها ضده في القضية التي أدين فيها بالاستيلاء على المخصصات المالية للقصور الرئاسية".

وجاء قرار النيابة في ضوء الطلب المقدم من محامي مبارك والذي طالب فيه باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها في قضية "قتل متظاهري" ثورة يناير 2011 والتي قضي فيها أخيرا ببراءته بحكم بات من محكمة النقض من عقوبة السجن المشدد لمدة 3 سنوات التي قضي بها ضده بحكم بات أيضا من محكمة النقض في قضية "الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية".

وقال مصدر قضائي "إن النيابة العامة قامت بفحص الطلب وأجرت عملية احتساب مدد الحبس الاحتياطي وعقوبة السجن المقضي بها بحق مبارك وتم إجراء عملية استنزال فترة الحبس الاحتياطي من عقوبة السجن ليتبين أن مبارك قد أمضى بالفعل على ضوء هذا الأمر فترة العقوبة ويستحق إخلاء السبيل".