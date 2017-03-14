حوادث السير : قضاء 23 شخصا و إصابة 1149 آخرين في ظرف أسبوع !

لقي 23 شخصا حتفهم فيما أصيب 1149 آخرين بجروح في 1035 حادث مرور وقع في الفترة ما بين 05 و 11 مارس، حسب ما أفادت به المديرية العامة للحماية المدنية اليوم الثلاثاء في بيان لها.

و سجلت أثقل حصيلة بولاية وهران بوفاة ثلاثة أشخاص و جرح 36 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الإستشفائية، إثر 41 حوادث مرور.

و من جهة أخرى، قامت وحدات الحماية المدنية ب 1056 تدخل سمح بإخماد 670 حريق منها منزلية صناعية فضلا عن حرائق مختلفة.

أما فيما يخص العمليات المختلفة، فقد قامت وحدات الحماية المدنية ب 5210 تدخل في نفس الفترة لتغطية 4677 عملية إسعاف و إنقاذ الأشخاص في خطر.