سلال يمثل رئيس الجمهورية في اللقاء الأول لمكتب الإتحاد الإفريقي ويقوم بزيارة عمل للنيجر

يمثل الوزير الأول عبد المالك سلال هذا الثلاثاء والأربعاء رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في أشغال الاجتماع الأول لمكتب الإتحاد الإفريقي بأديس أبابا (إثيوبيا) حسبما أفاد به الاثنين بيان لمصالح الوزير الأول.

و يعكف هذا الاجتماع الذي جاء عقب انعقاد القمة العادية الـ 28 للإتحاد الإفريقي نهاية جانفي 2017 و التي عرفت انتخاب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في منصب نائب رئيس الإتحاد الإفريقي على دراسة أجندة الإتحاد و برنامج القمة القادمة المرتقبة في السداسي الأول من سنة 2017 و تنصيب مجموعة المنتخبين الجدد في مختلف المفوضيات".

و يرافق الوزير الأول وزير الشؤون المغاربية و الإتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.

سلال في زيارة عمل إلى النيجر لترأس اللجنة المختلطة الكبرى

يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال يومي 16 و 17 مارس الجاري بزيارة عمل إلى نيامي (النيجر) بمناسبة انعقاد اللجنة المختلطة الكبرى الجزائرية النيجيرية حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و حسب البيان سيقوم الطرفان خلال هذه الدورة التي سيترأسها سلال مناصفة مع نظيره النيجيري بريجي رافيني "بتقييم العلاقات الثنائية و التعاون إلى جانب تحديد السبل و الإمكانيات التي ينبغي تجنيدها لإضفاء مزيد من الديناميكية على هذه العلاقات بالنظر إلى نوعية العلاقات السياسية".

و سيتوج اللقاء يضيف ذات المصدر بالتوقيع على عدة مذكرات تفاهم و اتفاقات تعاون تخص عدة قطاعات.

كما سيتطرق الطرفان استنادا إلى البيان إلى "المسائل ذات الإهتمام المشترك لاسيما تلك المتعلقة برهانات و تحديات التنمية في المنطقة و تطورات الوضع الأمني على مستوى المنطقة".

و سيكون الوزير الأول مرفوقا بوفد وزاري.