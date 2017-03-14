إجراء البطولة الوطنية للجيدو (أواسط) يومي 17 و 18 مارس بسطيف

تقام البطولة الوطنية للجيدو (ذكور وإناث) للأواسط يومي 17 و18 مارس بسطيف, حسب الاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة.

ويشارك في المنافسة, إضافة إلى ممثلي ثماني نواحي وأصحاب المراكز الأربعة الأولى خلال بطولة الموسم الماضي, رياضيو مركز تجمع وتحضير الفرق العسكرية, وفق ما أوضحه ذات المصدر.

ومن المحتمل أن تضم المسابقة أيضا بعض المصارعين الواعدين الذين يتواجدون تحت مجهر المديرية الفنية الوطنية.

من جهة أخرى, أعلنت الإتحادية الجزائرية للجيدو عن تأجيل البطولة الوطنية للأصاغر (فردي) التي كانت مقررة يومي 24 و25 مارس بالجزائر العاصمة, دون أن تفصل بعد في التاريخ الجديد للمنافسة.

المصدر: واج