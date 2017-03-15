الأزمة السورية : تمديد محادثات أستانا ليوم إضافي

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن محادثات "أستانا" حول الأزمة السورية ستمدد ليوم إضافي لإعطاء فرصة لمشاركة وفد المعارضة السورية المسلحة التي عللت مقاطعتها للأشغال , بالوضع الحالي في منطقة "حي الوعر" غرب "حمص".

وأوضحت الخارجية الكازاخستانية, طبقا لما اورته قناة "روسيا اليوم" , أن "الوفد سيضم 7 ممثلين من الجبهتين الشمالية والجنوبية لفصائل المعارضة المسلحة".

وقد انطلقت في عاصمة كازاخستان "أستانا" أمس الثلاثاء, اجتماعات استشارية في إطار الجولة الثالثة من المفاوضات السورية. وبدأ الوفد الروسي مشاورات مع وفد الأمم المتحدة.

وانطلقت الثلاثاء الجولة الجديدة من محادثات "أستانا" لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا, وسط مقاطعة من قبل المعارضة المسلحة.

ومن المقرر أن تشهد المحادثات سلسلة من المشاورات الثنائية والثلاثية- بمفاوضات ومشاورات ثنائية بين الوفد الروسي برئاسة الممثل الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرينتيف, وممثلي الأمم المتحدة, برئاسة ميلوس شتروغر, حسب وزارة خارجية كازاخستان.

كما عقد اجتماع تشاوري بين الوفد الحكومي السوري والوفد الروسي, واجتماع تشاوري آخر بين الوفدين الروسي والإيراني.

وبخصوص جدول أعمال هذه المحادثات, قال وزير خارجية كازخستان خيرت عبد الرحمانوف أن "أستانا3" ستركز على "إنشاء فريق مشترك لتبادل الأسرى, فضلا عن تعيين أماكن رئيسية للإغاثة الإنسانية".

كما ستناقش أيضا بنود تثبيت وقف إطلاق النار وتحديد مواقع الإغاثة الإنسانية, بما في ذلك تلك المواقع التي طالبت اليونيسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) بإزالة الألغام منها, خاصة في تدمر, يضيف المسؤول الكازاخي, مؤكدا استعداد بلاده لتمديد مفاوضات أستانا في حال مطالبة الدول الراعية لها (روسيا وتركيا وإيران) بذلك.

وكانت العاصمة الكازاخية أستانا قد احتضنت جولتين من المحادثات (جانفي/فيفري) - برعاية من موسكو وأنقرة وطهران - بين الحكومة السورية وممثلي الفصائل المسلحة, تم خلالها إنشاء آلية للرقابة على نظام وقف إطلاق النار الساري في سوريا منذ الـ 30 ديسمبر الماضي, وضمان استمراره.