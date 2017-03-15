والي ولاية الوادي للإذاعة:المغير استفادت من برنامج تنموي هام بقيمة 941 مليون دينار

أكد والي ولاية وادي سوف محمد بوشمة هذا الأربعاء على استفادة الولاية المنتدبة المغير من برنامج هام خصص له اعتماد مالي قدر بـ941 مليون دينار شمل 74 عملية تنموية خلال سنتي 2015 و 2016 مبرزا أن إنشاء هذه الولاية المنتدبة ساهم في تشغيل اطارات أبناء المنطقة والنهوض بواقع التنمية.

وقال محمد بوشمة لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى -ضمن اليوم المفتوح حول الولاية المنتدبة المغير - "إن استحداث الولايات المنتدبة على مستوى الجنوب الكبير بما فيها المغير يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والذي تجسد عمليا طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 15140 الصادر في 27 ماي 2015.

وعلى اعتبار أن ولاية الوادي –يضيف المتحدث ذاته- تحتل مساحة شاسعة كان من الضروري استحداث الولاية المنتدبة المغير التي تساهم في تقريب الإدارة من المواطن وكذا تقديم خدمات تكون في مستوى تطلعاته.

وأوضح ضيف الأولى أن المغير تشمل 8 بلديات و11 مديرية منتدبة تم تأطيرها بـ72 موظفا يمثلون أبناء المنطقة مشيرا إلى أن هذا التقسيم الإداري ساهم في امتصاص البطالة وتشغيل إطارات المنطقة.

وأضاف محمد بوشمة أن هذه الولاية المنتدبة استفادت ضمن صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية بمبلغ قدره 780 مليون دينار لتغطية عمليات مختلفة وعتاد متحرك للنظافة والأشغال العمومية بما قيمته حوالي 24 مليار سنتيم .

لدينا 19 قائمة انتخابية وكل الظروف مهيأة لإنجاح تشريعيات 2017

وحول ماتعلق باستعدادات ولاية الوادي لتشريعيات الـ4 ماي المقبل أكد الوالي على أنه تم تهيئة كل الظروف لإنجاح هذه الاستحقاقات مشيرا إلى انه هناك حوالي 19 قائمة و8 مقاعد على مستوى الولاية بما فيها المغير .

هذا وأفاد محمد بوشمة انه لم يتم إلى حد الساعة إلغاء أي قائمة انتخابية والعملية لا تزال جارية.

الوادي تعد من الولايات الرائدة في الانتاج الفلاحي

من جهة أخرى ذكر الوالي أن ولاية الوادي تعد من بين الولايات الرائدة في مجال الانتاج الفلاحي رغم الطابع الصحراوي الصعب حيث حققت خلال السنة الماضية انتاجا وفيرا تم تصديره إلى مختلف بلدان العالم مضيفا أنه تم تغطية ما قيمته 23% من الانتاج الاجمالي للبطاطا وإنتاج حوالي 11 مليون قنطار من الطماطم .كما أشار إلى أن الولاية توفر في هذا القطاع 125 ألف منصب عمل منهم أكثر من 77 ألف منصب دائم .

وفي اطار توسيع مساحة الأراضي الفلاحية قال محمد بوشمة إنه "تم استحدث على مستوى الولاية حوالي 60 ألف هكتار مساحات مسقية واستقبلنا أكثر من 600 ملف هي في صدد الدراسة على مستوى لجنة خاصة لمنح هذه الاراضي للمستثمرين الذين لديهم امكانيات ضخمة وتجمعهم شراكات مع الأجانب".

تخصيص اكثر من 40 ألف وحدة سكنية وتهيئة 60 ألف قطعة أرضية

وعن قطاع السكن أوضح الوالي أنه تم تخصيص أكثر من 40 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ وتهيئة 60 ألف قطعة أرضية لمنح التحصيصات الاجتماعية التي تم انشاؤها بناء على تعليمة رئيس الجمهورية نظرا لطبيعة النمط المعيشي للمناطق الصحراوية.

وفي مجال السياحة اعتبر محمد بوشمة أن فتح الخط الجوي بين الوادي- باريس مؤخرا أعطى دفعا كبيرا للتنمية على مستوى الولاية مضيفا أنه تم تسليم 7 فنادق جديدة في إطار الاستثمار السياحي.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف