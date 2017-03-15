يسعى القائمون على الصالون الدولي للمناولة، الذي سينطلق في الثالث من الشهر الداخل في طبعته الرابعة، إلى تشجيع المنتوج الوطني من خلال الاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
و ستبادر الشركات الكبرى المهيمنة على السوق الوطنية خلال هذا الصالون إلى عرض فرص عمل للشركات الصغيرة و المتوسطة في إطار المناولة لخلق إدماج صناعي يهدف لتشجيع المنتوج الوطني بحسب ما أوضحت رئيس قسم المناولة والإدماج بوزارة الصناعة والمناجم جوهر هادي .
وقالت جوهر هادي خلال ندورة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء أن " شركات وطنية كبرى ستتولى مهمة تشجيع المناولة خلال هذا الصالون من أجل تطوير المنتوج الوطني، و بالتالي تقليص الإستيراد"، مضيفة أن " الصالون سيكون فرصة لهذه اللشركات الكبرى لعقد اتفاقيات عمل مع المؤسسات الصغيرة في عدة مجالات" .
من جهته اعتبر مدير التنشيط وتنمية المؤسسات بغرفة التجارة والصناعة رشيد ساعي الصالون فرصة لرفع نسبة الإدماج الصناعي الوطني ويمنح فرصا تشغيلية كبيرة.
الصالون الدولي للمناولة... فرصة للشركات الكبرى لتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
يسعى القائمون على الصالون الدولي للمناولة، الذي سينطلق في الثالث من الشهر الداخل في طبعته الرابعة، إلى تشجيع المنتوج الوطني من خلال الاعتماد على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.