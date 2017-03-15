مولودية الجزائر في مهمة صعبة بكينشاسا

بعد التقدم ذهابا بنتيجة (2-0) سترمي مولودية الجزائر بكل ثقلها أمام نادي رونيسونس (جمهورية الكونغو الديمقراطية) يوم الجمعة (00ر15 التوقيت الجزائري) بكينشاسا من أجل العودة بتأشيرة التأهل إلى الدور 16 من كأس الكونفيدرالية الافريقية لكرة القدم.

و تبدو التشكيلة العاصمية التي تعول على المرور لدور المجموعات، واعية بصعوبة المهمة التي تنتظرها بالأراضي الكونغولية حيث سبق مدرب العميد الجميع عند نهاية مباراة الذهاب بملعب 5 جويلية للتأكيد أن التأهل سيلعب بكينشاسا.

وفي هذا الشأن قال كمال مواسة:"حتى و إن كان المنافس ليس بالفريق القوي جدا ننتظر أن تكون مأموريتنا صعبة في مقابلة من طبع أخر،علينا الأخذ في الحسبان الأمور التي لن تكون في صالحنا خصوصا الظروف المناخية الصعبة. يجب أن نتعامل مع كل الاحتمالات".

وكانت المولودية قد ضيعت فرصة تسجيل نتيجة أفضل تجعلها تخوض مقابلة العودة بأكثر أريحية لكن الشوط الاول السيئ الذي لعبه زملاء درارجة جعلهم يكتفون بفارق الهدفين.

ويعاني ممثل الجزائر من غيابات مؤثرة على مستوى التعداد نظرا لإصابة المدافعين أيوب عزي و عبد الغني دمو إضافة للمهاجمين الحاج بوقاش و محمد سيقر.

وتأتي هاته الإصابات في وقت غير ملائم في وقت سيستفيد الطاقم الفني من المهاجم خالد غورمي الذي تم تأهيله من قبل الكونفيدرالية الإفريقية.

و سيعتمد نادي رونيسونس الكونغولي على دعم مناصريه من أجل تجاوز عقبة المولودية العاصمية، وطالب وزير الرياضة لجمهورية الكونغو الديمقراطية سانغا باليندي من جماهير العاصمة كينشاسا التنقل بقوة إلى ملعب الشهداء لتشجيع رونيسونس،حسبما نقلته الصحافة المحلية.

ويدير المباراة بين مولودية الجزائر و رونيسونس ثلاثي تحكيم من إريتيريا يقوده السيد إدريس عصمان.

المصدر: الإذاعة الجزائرية.واج