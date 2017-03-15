سوريا : مقتل 31 شخصا و إصابة 60 آخرين بجروح في تفجير للقصر العدلي بدمشق

قتل 31 شخصا وأصيب 60 آخرون بجروح اليوم الأربعاء في تفجير انتحاري استهدف مقر القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق، وفق مصادر رسمية سورية.

ونقل التلفزيون الرسمي عن قائد شرطة دمشق قوله إن " إرهابيا انتحاريا فجر نفسه بحرم مبنى القصر العدلي بدمشق ما أسفر عن سقوط 31 قتيل و 60 جريحا كحصيلة أولية ".

وأفاد وزير العدل السوري نجم الأحمد بأن "انتحاريا استهدف مبنى القصر العدلي في دمشق"، مشيرا إلى أن القوات الأمنية فرضت طوقا أمنيا حول القصر العدلي الواقع قرب سوق الحميدية الشهير.

وذكرت تقارير أن قوات الأمن فرضت طوقا حول المنطقة بينما سارعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المكان.

ويأتي هذا التفجير بعد أيام من وقوع تفجير في منطقة باب الصغير بدمشق السبت الماضي خلف عشرات القتلى.

يشار إلى أن هذا التفجير وقع بالتزامن مع انتهاء الجولة الثالثة من محادثات أستانا حول السلام في سوريا، والتي شارك فيها وفد الحكومة السورية برئاسة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري و غابت عنها المعارضة.