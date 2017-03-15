تفحم طفلين من عائلة واحدة داخل سيارة ببسكرة

لقي طفلان حتفهما مساء اليوم الأربعاء بمدينة بسكرة إثر تفحمهما داخل سيارة حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد هلك هذان الطفلان البالغان من العمر على التوالي 3 و4 سنوات وهما من عائلة واحدة عندما اندلعت النيران بصفة مفاجئة في السيارة التي كانا على متنها وهي متوقفة أمام محل تجاري مثلما أوضحه ذات المصدر.

وقد تعرض والداهما اللذان كانا داخل المحل التجاري إلى صدمة عنيفة فور مشاهدتهما الحادث.

وجرى تحويل جثماني البرعمين على متن سيارة إسعاف تابعة لوحدة الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى "بشير بن ناصر" وفقا لذات المصدر.

وفتحت من جهتها مصالح الأمن المؤهلة إقليميا تحقيقا لتحديد ظروف الحادث.