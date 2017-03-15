أمن ولاية الجزائر يفكك شبكة مختصة في سرقة السيارات بالعاصمة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات، حسب ما علم لدى فرقة الشرطة القضائية للدار البيضاء.

و يشير المصدر إلى أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف عنصرين من هذه الشبكة (30 سنة و 55 سنة) وتم استرجاع 8 سيارات.

و اوضح البيان أنه هذه العملية تمت اثر تلقي الفرقة لمعلومات مما سمح بإجراء تحريات تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

سيتم تقديم هذين الشخصين للعدالة بتهمة " تأسيس مجموعة أشرار" و " الاحتيال" و " تزوير المحررات الإدارية واستعمالها" و كذا " خيانة الأمانة".

و في نفس السياق يضيف ذات المصدر أن التحريات متواصلة من أجل استرجاع سيارات أخرى تمت سرقتها من طرف هذه العصابة.