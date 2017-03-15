أمن ولاية الجزائر يفكك شبكة مختصة في سرقة السيارات بالعاصمة

15/03/2017 - 20:45

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الجزائر من تفكيك شبكة مختصة في سرقة السيارات، حسب ما علم لدى فرقة الشرطة القضائية للدار البيضاء.

و يشير المصدر إلى أن مصالح الأمن تمكنت من توقيف عنصرين من هذه الشبكة (30  سنة و 55 سنة) وتم استرجاع 8 سيارات.

و اوضح البيان أنه هذه العملية تمت اثر تلقي الفرقة لمعلومات مما سمح بإجراء تحريات تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا. 

سيتم تقديم هذين الشخصين للعدالة بتهمة " تأسيس مجموعة أشرار" و " الاحتيال" و " تزوير المحررات الإدارية واستعمالها" و كذا " خيانة الأمانة".

و في نفس السياق  يضيف ذات المصدر أن  التحريات  متواصلة من أجل استرجاع سيارات أخرى تمت سرقتها من طرف هذه العصابة.

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تفكيك عصابة أشرار مختصة في سرقة المركبات بالعاصمة