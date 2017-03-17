محمد كريم للإذاعة: النظام البنكي الجديد عملي ابتداء من الأحد.. تعاملات التجارة الخارجية في 24 ساعة و قروض الإستثمار في 15 يوما

قال الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية محمد كريم إن البنوك الجزائرية ستتحول نحو نظام معلوماتي رقمي يسمح لها بانجاز معاملاتها في أقل الآجال وبما يرضي الكثير من زبائنها.



وأوضح محمد كريم خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الثالثة، الخميس، أن هذا النظام سيسمح للمؤسسات البنكية بانجاز تعاملاتها الخاصة بالتجارة الخارجية في 24 ساعة وتلبية الطلبات الخاصة بقروض الإستثمار في 15 أو 21 يوما على أكثر تقدير.

وشدد المسؤول الأول على بنك التنمية المحلية على أن "الرهان الواجب رفعه اليوم هو تحويل الإقتصاد الوطني إلى إقتصاد منتج وتنافسي".

وأضاف:" نحن مقتنعون بان إقتصادنا لن يكون منتجا إلا إذا تم تحقيق نمو بالإنتاج"، مؤكدا على أن "البنوك الجزائرية تسعى لأن تصبح لاعبا رئيسيا في نجاح النموذج الجديد للنمو".

و يؤكد محمد كريم أن البنوك الجزائرية تسجل حضورها من خلال مرافقة المؤسسات الأكثر فاعلية.

و ردا على سؤال يتعلق بإطلاق قرض "حلال"، أكد ضيف القناة الثالثة أن هذا البرنامج سيسمح للعديد من المواطنين بتحقيق تعاملاتهم بدعم بنكي.

لكن المتحدث يرفض تسمية البرنامج بـ"حلال" أو "إسلامي" معتبرا إياه " قرضا تساهميا" و "آلية بنكية ستوضع تحت تصرف الزبائن بطريقة تختلف عن غيرها من الآليات".

المصدر : الإذاعة الجزائرية