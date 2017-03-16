دروس دعم للتلاميذ المقبلين على الامتحانات الرسمية خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع

قررت وزارة التربية الوطنية فتح أبواب المؤسسات التربوية خلال الأسبوع الأول من العطلة الربيعية (من 18 إلى 23 مارس) لتقديم دروس دعم لفائدة التلاميذ المقبلين على اجتياز الامتحانات الرسمية, حسب ما علم هذا الأربعاء لدى الوزارة المعنية.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار تنظيم الدعم البيداغوجي وتحضير التلاميذ للامتحانات الرسمية, سيتم فتح المؤسسات التربوية لتقديم دروس الدعم البيداغوجي لفائدة التلاميذ الراغبين في متابعة هذه العملية خلال الأسبوع الأول من عطلة الربيع".

وسيكون ذلك --يضيف نفس المصدر-- "وفق صيغة الحصص المؤطرة والمحروسة والمذاكرة ضمن الأفواج, تطبيقا للترتيبات الواردة في المنشور الوزاري رقم 991 المتعلق بنظام الدعم البيداغوجي, كما سيتم إبقاء أبواب المؤسسات مفتوحة لضمان مواصلة الخدمة.