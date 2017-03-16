ولد علي : وزارة الشباب والرياضة لا تتدخل في صلاحيات الاتحاديات

صرح وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي أن وزارته لا تتدخل في تسيير الاتحاديات الرياضية الوطنية, مؤكدا بأنها "ستحرص على احترام القانون و تصحيح الظلم".

و أوضح ولد علي هذا الأربعاء على هامش الحفل الثالث لتسليم المساعدات للأندية الهاوية لكرة القدم التابعة لـ 11 ولاية, و الأندية المتوجة بكأس الجزائر لموسم 2016 في رياضات كرة السلة و الكرة الطائرة وكرة اليد, قائلا:"لسنا بصدد التدخل في عمل و تسيير الاتحاديات الرياضية و الرابطات و الأندية. مهمتنا تقتصر في السهر على تطبيق قوانين الجمهورية, والقانون يخول لنا مراقبة و تقييم الاتحاديات".

و في رده على التطورات الأخيرة للسيرورة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم, أكد ولد علي "بأن الجمعية العامة للفاف "سيدة في قراراتها" مضيفا ما يلي:" فاللجنة التي نصبتها الجمعية العامة للفاف, بصدد القيام بعملها طبقا لقوانين الهيئة الكروية. ويجب تركها تعمل".

كما ألح الوزير على تقييم الاتحاديات الرياضية, مناشدا الرؤساء الذين حظوا "بتقييم سلبي" أن يتركوا مكانهم للأشخاص الذين يرغبون العمل "لصالح الرياضة الجزائرية".

من جهة أخرى, كشف الوزير بان قطاعه يسهر أيضا على "تصحيح الظلم الذي تعرض له الرياضيون في مختلف الرياضات, مستدلا على سبيل المثال ببطل الجزائر للأواسط في الملاكمة, عيدل مازيغ, الذي استبعد من المنتخب الوطني من طرف اتحادية الملاكمة قبل ان تعيده وزارة الشباب والرياضة.

وختم ولد علي يقول:" لقد توج هذا الملاكم باللقب العربي في بداية شهر مارس الجاري بالقاهرة, بعد عودته للمنتخب الجزائري, بناء على تدخل الوزارة". وأضاف يقول "من غير المعقول, أن نشاهد مثل هذه الحالات. نحن هنا, للاستماع للرياضيين و مدربيهم من أجل تطوير الرياضة الوطنية".