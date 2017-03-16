طيران الاحتلال يقصف أهدافا في دير البلح ومدينة غزة ويعتقل 4 فلسطينين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" هذا الخميس, بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت موقعا وأرضا زراعية في مدينتي غزة, ودير البلح وسط القطاع. بصاروخين , ما أدى إلى تدمير الموقع بالكامل, إضافة إلى إلحاق أضرار في ممتلكات المواطنين المجاورة.

كما قصفت أرضا زراعية شرق حي الشجاعية شرق مدينة غزة,ما اسفر عن وقوع حالة من الخوف في صفوف المواطنين القاطنين بالقرب من المكان, دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وكشفت مصادر محلية, أن التيار الكهربائي انقطع عن أجزاء من حي الشجاعية شرق غزة عقب القصف, في حين أفادت المصادر الطبية بأن تلك الغارات لم توقع أية إصابات في صفوف المواطنين.

و يجوب الطيران أجواء قطاع غزة بين الحين و الاخر على ارتفاعات منخفضة ولم تغادر طائرات الاستطلاع الأجواء.

قوات الاحتلال تعتقل اربعة فلسطينيين من الضفة الغربية :

كما إعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم والليلة الماضية أربعة فلسطينيين من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

و ذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير السابق ثائر محمد عوض من مدينة الخليل بالقرب من مدينة رام الله.

هذا و أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا فلسطينيا بعد مداهمتها بلدة إذنا فيما اعتقلت مواطنا آخر من مدينة قلقيلية بعد دهم منزله, كما اعتقلت شابا فلسطينيا بالقرب من الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.