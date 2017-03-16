بوضياف: عمليات التطعيم لن تجرى مستقبلا بالمؤسسات التربوية

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف اليوم الخميس بالجزائر العاصمة أن عمليات تطعيم تلاميذ المدارس الذين تتراح أعمارهم بين 6 إلى 14 سنة "لن تجري مستقبلا بالمؤسسات التربوية" بل بالهياكل الصحية الجوارية.

وأوضح السيد بوضياف على هامش جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة بمجلس الأمة أن "عملية تدعيم التطعيم لتلاميذ المدارس الذين تتراح أعمارهم بين 6 إلى 14 سنة لن تجرى مستقبلا بالمؤسسات التربوية بل بالهياكل الصحية الجوارية المتخصصة في ذلك والتي سبق لها أن قامت بهذه العملية".

وعبر وزير الصحة عن أسفه "للبلبلة'' التي سادت عملية التطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية التي كانت مبرمجة بين 6 و15 مارس الحالي مما أدى إلى حرمان العديد من التلاميذ من الاستفادة من هذا التلقيح الذي يزيد من مناعتهم، مؤكدا بأن الدولة "لن تضع أبنائها وأجيال المستقبل في خطر وإنما تعمل على حمايتهم".

وأشار في هذا الإطار إلى أن "الجزائر تعتبر من الدول القلائل التي توفر اللقاحات مجانا وتسهر على مواصلة تطبيق الرزنامة الوطنية للقاحات الأطفال في حينها".

وحسب معطيات الوزارة فإن عملية التلقيح قد مست أكثر من مليون ونصف تلميذ بين سن 6 و14 من أصل سبعة ملايين أي ما يعادل نسبة 21 بالمائة.