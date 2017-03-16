توقيع اتفاق تعاون بين صندوق ضمان قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك السلام الجزائر لتأمين تموين المشاريع الاستثمارية

ابرم اليوم الخميس اتفاق تعاون بين صندوق ضمان قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك السلام الجزائر لتامين تموين المشاريع الاستثمارية.

وسيسمح هذا الاتفاق بتطوير وتسهيل التمويلات الموجهة لهذه المؤسسات ويوضح في هذا الصدد السيد ناصر حيدر المدير العام لمصرف السلام "أن المصرف سيرافق المؤسسات الاقتصادية ولاسيما الصغيرة والمتوسطة منها في العمل الاستثماري والإنتاجي والعمل الذي يخلق القيمة المضافة والمصرف يخصص 30 بالمائة من تمويلاته لتمويل الاستثمار".

ومن جهته، أكد المدير العام لصندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، عبد الرؤوف خالف "أن هذا الاتفاق ال15 من نوعه سيساهم في إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني كما سيخلق ثروة ومناصب شغل للشباب الجزائري عبر كامل التراب الوطني".

ويتدخل صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بصفته شريكا باستكمال الضمانات العينية التي يطلبها مصرف السلام من متعامليه في إطار التمويل الممنوح.

المصدر:الإذاعة الجزائرية